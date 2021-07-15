"Харьковгоргаз" инвестировал за три года в газовые сети 24 млн гривен

"Действующий тариф на распределение природного газа не дает возможности АО "Харьковгоргаз" осуществить полноценный редизайн газовой сети Харькова. В том числе и сетей, находящихся в государственной собственности. Компания не может привлечь для этого средства из-за отсутствия источников компенсации. Меры по модернизации газовых сетей позволят компании уменьшить расходы технологического газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ежегодно объем инвестиций в газораспределительную систему города Харькова определяется НКРЭКУ. Все средства определены в тарифе на распределение, инвестируются в государственные сети в полном объеме. Осуществление инвестиций неуклонно котрируется регулятором.

"В течение 2018-2020 годов, АО" Харьковгоргаз " осуществило реконструкцию систем газоснабжения более 3,25 км газопроводов на сумму более 11 млн гривен, выполнена замена 39 отключающих устройств на сумму 2 млн гривен. Общая сумма составила 13 млн гривен. Заменено 10 устаревших ШГРП на современные и надежные, производства Львовского завода RGC Production, на сумму 1,721 млн гривен. Проведена реконструкция устаревших 3 ГРП на сумму 1,467 млн гривен. А также выполнены работы по реконструкции 9 объектов ЭХЗ на общую сумму 2,139 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в 2021 году АО "Харьковгоргаз" планирует выполнить работы по замене устаревшего оборудования: 5 ГРП и 5 ШГРП, 10 станциях катодной защиты сетей от коррозии. Запланировано потратить 8,272 млн гривен на замену 2,780 км поврежденных участков газопроводов и капитальный ремонт 6 отключающих устройств на сумму 263,41 тысяч гривен.