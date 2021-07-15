"Харківміськгаз" інвестував за три роки у газові мережі 24 млн гривень

"Діючий тариф на розподіл природного газу не дає можливості АТ "Харківміськгаз" здійснити повноцінний редизайн газової мережі Харкова. У тому числі і мереж, які перебувають у державній власності. Компанія не може залучити для цього кошти через відсутність джерел компенсації. Заходи з модернізації газових мереж дозволять компанії зменшити витрати технологічного газу", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що щороку обсяг інвестицій у газорозподільну систему міста Харкова визначається НКРЕКП. Усі кошти визначені у тарифі на розподіл, інвестуються у державні мережі у повному обсязі. Здійснення інвестицій неухильно котролюються регулятором.

"Впродовж 2018-2020 років, АТ "Харківміськгаз" здійснило реконструкцію систем газопостачання понад 3,25 км газопроводів на суму понад 11 млн гривень, виконано заміну 39 відключаючих пристроїв на суму 2 млн гривень. Загальна сума склала 13 млн гривень. Замінено 10 застарілих ШГРП на сучасні та надійні, виробництва Львівського заводу RGC Production, на суму 1,721 млн гривень. Проведено реконструкцію застарілих 3 ГРП на суму 1,467 млн гривень. А також виконано роботи з реконструкції 9 об’єктів ЕХЗ на загальну суму 2,139 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що у 2021 році АТ "Харківміськгаз" планує виконати роботи з заміни застарілого обладнання: 5 ГРП та 5 ШГРП, 10 станціях катодного захисту мереж від корозії. Заплановано витратити 8,272 млн гривень на заміну 2,780 км пошкоджених ділянок газопроводів та капітальний ремонт 6 відключаючих пристроїв на суму 263,41 тисяч гривень.