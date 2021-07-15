"Харьковгоргаз" инвестировал за три года в газовые сети 24 млн гривен

Газовая компания АО "Харьковгоргаз" на протяжении последних трех лет инвестировала в газораспределительные сети города около 24 млн гривен. Но этих средств недостаточно для комплексного обновления газовых сетей.

"Действующий тариф на распределение природного газа не дает возможности АО "Харьковгоргаз" осуществить полноценный редизайн газовой сети Харькова. В том числе и сетей, находящихся в государственной собственности. Компания не может привлечь для этого средства из-за отсутствия источников компенсации. Меры по модернизации газовых сетей позволят компании уменьшить расходы технологического газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ежегодно объем инвестиций в газораспределительную систему города Харькова определяется НКРЭКУ. Все средства определены в тарифе на распределение, инвестируются в государственные сети в полном объеме. Осуществление инвестиций неуклонно котрируется регулятором.

"В течение 2018-2020 годов, АО" Харьковгоргаз " осуществило реконструкцию систем газоснабжения более 3,25 км газопроводов на сумму более 11 млн гривен, выполнена замена 39 отключающих устройств на сумму 2 млн гривен. Общая сумма составила 13 млн гривен. Заменено 10 устаревших ШГРП на современные и надежные, производства Львовского завода RGC Production, на сумму 1,721 млн гривен. Проведена реконструкция устаревших 3 ГРП на сумму 1,467 млн гривен. А также выполнены работы по реконструкции 9 объектов ЭХЗ на общую сумму 2,139 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в 2021 году АО "Харьковгоргаз" планирует выполнить работы по замене устаревшего оборудования: 5 ГРП и 5 ШГРП, 10 станциях катодной защиты сетей от коррозии. Запланировано потратить 8,272 млн гривен на замену 2,780 км поврежденных участков газопроводов и капитальный ремонт 6 отключающих устройств на сумму 263,41 тысяч гривен.