"Харківміськгаз" інвестував за три роки у газові мережі 24 млн гривень

Газова компанія АТ "Харківміськгаз" впродовж останніх трьох років інвестувала у газорозподільні мережі міста близько 24 млн гривень. Але цих коштів недостатньо для комплексного оновлення газових мереж.

"Діючий тариф на розподіл природного газу не дає можливості АТ "Харківміськгаз" здійснити повноцінний редизайн газової мережі Харкова. У тому числі і мереж, які перебувають у державній власності. Компанія не може залучити для цього кошти через відсутність джерел компенсації. Заходи з модернізації газових мереж дозволять компанії зменшити витрати технологічного газу", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що щороку обсяг інвестицій у газорозподільну систему міста Харкова визначається НКРЕКП. Усі кошти визначені у тарифі на розподіл, інвестуються у державні мережі у повному обсязі. Здійснення інвестицій неухильно котролюються регулятором.

"Впродовж 2018-2020 років, АТ "Харківміськгаз" здійснило реконструкцію систем газопостачання понад 3,25 км газопроводів на суму понад 11 млн гривень, виконано заміну 39 відключаючих пристроїв на суму 2 млн гривень. Загальна сума склала 13 млн гривень. Замінено 10 застарілих ШГРП на сучасні та надійні, виробництва Львівського заводу RGC Production, на суму 1,721 млн гривень. Проведено реконструкцію застарілих 3 ГРП на суму 1,467 млн гривень. А також виконано роботи з реконструкції 9 об’єктів ЕХЗ на загальну суму 2,139 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що у 2021 році АТ "Харківміськгаз" планує виконати роботи з заміни застарілого обладнання: 5 ГРП та 5 ШГРП, 10 станціях катодного захисту мереж від корозії. Заплановано витратити 8,272 млн гривень на заміну 2,780 км пошкоджених ділянок газопроводів та капітальний ремонт 6 відключаючих пристроїв на суму 263,41 тисяч гривень.