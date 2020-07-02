"Харьковгоргаз": финансирование работ по безопасности сетей остается недостаточным

Финансирование работ АО "Харьковгоргаз" по безопасности сетей остается на уровне ниже необходимого. В действующем тарифе на распределение для компании для безопасности сетей предусмотрено 6,8 коп. в месяц на 1 м газопроводов.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

Отмечается, что речь идет о расходах для безопасности газораспределительных сетей:

6 коп. ремонт газопроводов и оборудования, а также материалы для них;

0,8 коп. электроэнергия для станций электрохимзащиты, другого оборудования.

"Уровень газификации Харькова - около 90%. Он стартовал в городе с 50-тых годов, некоторым сетям под пол века. В таких условиях обслуживание изношенных трубопроводов требует особого внимания. Тем более что в Харькове уменьшилось потребление газа по сравнению с предыдущими десятилетиями, а в сети так же работают сверхмощные газопроводы тысячного диаметра",- говорит Яна Шувалова, технический директор АО "Харьковгоргаз".

По словам пресс-службы, в таких условиях для их модернизации необходимы инвестиции на уровне 61,4 млн гривен в год, что позволит не только повысить уровень безопасности газоснабжения, но и сделать систему гораздо более эффективной и дешевой в обслуживании.

"С начала года аварийно-диспетчерская служба АО "Харьковгоргаз" приняла 5,2 тысяч заявок, из них 3,7 тысяч - об утечках газа. Аварийно-диспетчерская служба АО "Харьковгоргаз" работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. В газовой компании функционируют одновременно 12 бригад, в течение суток", - говорится в сообщении.