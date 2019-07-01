"Харьковгоргаз": в 2019 году в ЦОК обратилось более 140 тыс. потребителей

Иллюстративное фото (УНИАН)

Самая частая причина обращений в ЦОК - это сверка данных и разъяснение по личному счету

За прошлый год в Цетр обслуживания клиентов обратилось 144 тыс. потребителей природного газа Харькова. Это на 10% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

Самая частая причина обращений в ЦОК - это сверка данных и разъяснение по личному счету (около 21 тыс. обращений). На втором месте - перерасчет объемов потребленного природного газа (12 тыс. обращений), почти 50 тыс. потребителей подали заявление на смену владельца лицевого счета, 15 тыс. клиентов получили консультации относительно процедуры установки, поверки, опломбирования или ремонта газовых счетчиков.

Передать показания счетчика, узнать историю платежей, задать вопрос можно через Личный кабинет чат-бот 7104ua в Viber, мобильные приложения 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для пользователей Apple или позвонить в Контакт-центр, а не создавать очереди в ЦОК и не тратить свое время.

В пресс-службе отметили, что в ЦОК работают 6 высокопрофессиональных менеджеров и 18 ведущих специалистов, которые предоставляют клиентам компании профессиональную консультацию и помощь в вопросах, связанных с газоснабжением. Он работает по качественно новым стандартам, имеет удобную транспортную развязку и рассчитан на максимально комфортное обслуживание клиентов.

"Ежедневно специалисты центра предоставляют нашим клиентам разъяснения по поставкам и распределения природного газа. В зале центра созданы максимально комфортные условия. Наша основная цель - открытие дополнительных центров обслуживания клиентов, отсутствие очередей и быстрое решение вопросов, помощь нашим клиентам", - отметила начальник управления клиентского центра АО "Харьковгоргаз" Светлана Андреева.

В текущем году количество обращений в ЦОК составило 67 тыс. С момента открытия Центра в январе 2017 года количество обращений составляет более 350 тыс. На сегодня это один из крупнейших Центров обслуживания клиентов в Украине.