"Харьковгоргаз": 1350 потребителей заказали реконструкцию газовых сетей

В 104.ua Клиентские пространства Харькова обратились 1350 клиентов по вопросам реконструкции внутридомовых газовых сетей. Среди них возможностью обеспечить свой дом энергоэффективным газовым оборудованием воспользовались почти 250 потребителей.

"Спрос на энергоэффективное оборудование постепенно растет. В частности, на доступные и экономичные котлы марки "104.ua", "Baymak" "DemirDokuM", "Данко", которые уже приобрели около 200 потребителей. Для качественного проведения реконструкции внутридомовых систем газоснабжения следует учитывать индивидуальные характеристики каждого домовладения и потребностей потребителей. Разобраться с вопросом технических условий реконструкции помогут в 104.ua Клиентском пространстве", - рассказывает менеджер по региональному развитию "104.ua" Юлия Гребенюк.

В пресс-службе отметили, что в 104.ua Клиентском пространстве каждый клиент компании может получить комплексную консультацию персонального менеджера о порядке выполнения реконструкции, заключения договоров на распределение газа, осуществления перерасчета за газоснабжение, а также приобрести и установить газовое оборудование.

Услуга по реконструкции и установке газовых приборов предоставляется специалистами АО "Харьковгоргаз", поскольку проводить газоопасные работы могут только специалисты, имеющие соответствующую лицензию.

"Проводить замену устаревшего оборудования необходимо максимум раз в 15 лет. В частности, старые котлы со временем изнашиваются, увеличивая расход объемов газа. Обновление внутридомовых газовых сетей с помощью более современных и новых газовых приборов более экономически выгодно и энергоэффективно", - говорится в сообщении.