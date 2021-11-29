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"Харьковгоргаз": 1350 потребителей заказали реконструкцию газовых сетей

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Харьков, Понедельник 29 ноября 2021 16:58
"Харьковгоргаз": 1350 потребителей заказали реконструкцию газовых сетей Фото: газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

В 104.ua Клиентские пространства Харькова обратились 1350 клиентов по вопросам реконструкции внутридомовых газовых сетей. Среди них возможностью обеспечить свой дом энергоэффективным газовым оборудованием воспользовались почти 250 потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковгоргаз".

"Спрос на энергоэффективное оборудование постепенно растет. В частности, на доступные и экономичные котлы марки "104.ua", "Baymak" "DemirDokuM", "Данко", которые уже приобрели около 200 потребителей. Для качественного проведения реконструкции внутридомовых систем газоснабжения следует учитывать индивидуальные характеристики каждого домовладения и потребностей потребителей. Разобраться с вопросом технических условий реконструкции помогут в 104.ua Клиентском пространстве", - рассказывает менеджер по региональному развитию "104.ua" Юлия Гребенюк.

В пресс-службе отметили, что в 104.ua Клиентском пространстве каждый клиент компании может получить комплексную консультацию персонального менеджера о порядке выполнения реконструкции, заключения договоров на распределение газа, осуществления перерасчета за газоснабжение, а также приобрести и установить газовое оборудование.

Услуга по реконструкции и установке газовых приборов предоставляется специалистами АО "Харьковгоргаз", поскольку проводить газоопасные работы могут только специалисты, имеющие соответствующую лицензию.

"Проводить замену устаревшего оборудования необходимо максимум раз в 15 лет. В частности, старые котлы со временем изнашиваются, увеличивая расход объемов газа. Обновление внутридомовых газовых сетей с помощью более современных и новых газовых приборов более экономически выгодно и энергоэффективно", - говорится в сообщении.

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