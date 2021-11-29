ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Харківміськгаз": 1350 споживачів замовили реконструкцію газових мереж

Новость на русском →
Харків, Понеділок 29 листопада 2021 16:58
"Харківміськгаз": 1350 споживачів замовили реконструкцію газових мереж Фото: газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

В 104.ua Клієнтські простори Харкова звернулися 1350 клієнтів з питаннями щодо реконструкції внутрішньобудинкових газових мереж. Серед них можливістю забезпечити свій будинок енергоефективним газовим обладнанням скористалися майже 250 споживачів.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Харківміськгаз".

"Попит на енергоефективне обладнання поступово зростає. Зокрема, на доступні та економічні котли марки "104.ua", "Baymak" "DemirDokuM", "Данко", які вже придбали близько 200 споживачів. Для якісного проведення реконструкції внутрішньобудинкових систем газопостачання слід враховувати індивідуальні характеристики кожного домоволодіння і потреб споживачів. Розібратися з питанням технічних умов реконструкції допоможуть в 104.ua Клієнтському просторі", - розповідає менеджер з регіонального розвитку "104.ua" Юлія Гребенюк.

У прес-службі зазначили, що в 104.ua Клієнтському просторі кожен клієнт компанії може отримати комплексну консультацію персонального менеджера про порядок виконання реконструкції, укладення договорів на розподіл газу, здійснення перерахунку за газопостачання, а також придбати і встановити газове обладнання.

Послуга з реконструкції та встановлення газових приладів надається фахівцями АТ "Харківміськгаз", оскільки проводити газонебезпечні роботи можуть тільки фахівці, які мають відповідну ліцензію.

"Проводити заміну застарілого обладнання необхідно максимум раз на 15 років. Зокрема, старі котли з часом зношуються, збільшуючи витрату обсягів газу. Оновлення внутрішньобудинкових газових мереж за допомогою більш сучасних і нових газових приладів більш економічно вигідно і енергоефективно", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Газ
NEWS
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
DAILY
Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ