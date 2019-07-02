"Харьковгаз" заключил 2 тыс. договоров на обслуживание внутридомовых сетей

На июнь текущего года в Харьковской области заключено около 2 тыс. договоров на техническое обслуживание внутридомовых сетей. Активно заключают договоры потребители в Змиевском и Купянском подразделениях. Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгаза".

Сейчас владельцы и балансодержатели домов могут самостоятельно выбрать специализированную организацию, которая имеет соответствующее государственное разрешение и будет выполнять обслуживание домовых газовых сетей и приборов. С принятием ряда законодательных актов, а именно Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", Приказа Министерства энергетики и угольной промышленности № 250 от 10 мая 2018 года, Приказа Министерства регионального развития № 190 от 27 июля 2018 года, Кодекса газораспределительных систем такая услуга стала рыночной и предоставляется на основании заключенных договоров.

"Газ - взрывоопасное вещество, поэтому важно чтобы система газоснабжения находилась в исправном техническом состоянии. Если потребитель не желает обслуживать систему газоснабжения в доме и не заключает договор, он создает риск аварийной ситуации для себя и своих соседей ", - отметил главный инженер АО "Харьковгаз" Игорь Яковенко.

По словам пресс-службы, для безаварийной работы газовых сетей и оборудования необходимо проводить их техническое обслуживание ежегодно.

"Стоимость услуг по техническому обслуживанию АО "Харьковгаз" определяется для каждого отдельного потребителя и зависит от имеющихся газовых приборов в доме, транспортных расходов. Для получения необходимых консультаций или заключения договора с газовой компанией, потребители природного газа могут обратиться в центры обслуживания клиентов АО "Харьковгаз", - говорится в сообщении.

АО "Харьковгаз" надеется, что к началу отопительного сезона владельцы и балансодержатели успеют выбрать специализированную организацию, заключить договор на техническое обслуживание и подготовят свои дома к безопасному использованию газа в зимний период.

"Согласно Приказу Министерства регионального развития № 190 от 27 июля 2018 года, в многоквартирных домах затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых систем газоснабжения должны включаться в состав расходов на содержание дома. Отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей приводит к ухудшению их состояния и повышает риск возникновения аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.