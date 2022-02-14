"Харьковгаз" возобновляет работу в двух населенных пунктах Изюмского района

"В начале прошлого года пгт Донец и с. Копанка Харьковской области были исключены с территории лицензированной деятельности АО "Харьковгаз". Компания придерживалась позиции, что регулятор при принятии такого решения допустил нарушение собственных постановлений. Поэтому действия НКРЭКУ были обжалованы АО "Харьковгаз" в суде", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Окружной административный суд Киева и Шестой апелляционный административный суд пришел к выводу, что соответствующее Постановление принято не на основании, не в пределах полномочий и не способом, определенным законом, а потому является противоправным и подлежит отмене. В настоящее время ОАО "Кировоградгаз" не имеет никаких правовых оснований для обеспечения распределения газа потребителям Изюмского района.

"В настоящее время идёт восстановление экстренной связи – телефона 104 для этих двух населенных пунктов, работают стационарный и мобильный телефоны аварийно-диспетчерской службы, – говорит технический директор АО "Харьковгаз" Артём Ильенко. – Первая наша задача, чтобы возврат на обслуживание в нашу компанию прошёл для потребителей максимально комфортно. Все наши услуги доступны клиентам".

Также в пресс-службе добавили, что компания "Харьковгаз" намерена провести инвентаризацию показаний счётчиков газа потребителей для их отражения на лицевых счетах и ​​рассматривает вопрос компенсации недополученных тарифных средств со стороны Регулятора.