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"Харьковгаз" возобновляет работу в двух населенных пунктах Изюмского района

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Харьков, Понедельник 14 февраля 2022 15:36
"Харьковгаз" возобновляет работу в двух населенных пунктах Изюмского района Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

Компания "Харьковгаз" возобновляет обслуживание клиентов на территории пгт Донец и с. Копанка в Изюмском районе. Постановление НКРЭКУ о передаче этих населённых пунктов на территорию лицензированной деятельности другого Оператора ГРМ отменено как противоправное.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгаза".

"В начале прошлого года пгт Донец и с. Копанка Харьковской области были исключены с территории лицензированной деятельности АО "Харьковгаз". Компания придерживалась позиции, что регулятор при принятии такого решения допустил нарушение собственных постановлений. Поэтому действия НКРЭКУ были обжалованы АО "Харьковгаз" в суде", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Окружной административный суд Киева и Шестой апелляционный административный суд пришел к выводу, что соответствующее Постановление принято не на основании, не в пределах полномочий и не способом, определенным законом, а потому является противоправным и подлежит отмене. В настоящее время ОАО "Кировоградгаз" не имеет никаких правовых оснований для обеспечения распределения газа потребителям Изюмского района.

"В настоящее время идёт восстановление экстренной связи – телефона 104 для этих двух населенных пунктов, работают стационарный и мобильный телефоны аварийно-диспетчерской службы, – говорит технический директор АО "Харьковгаз" Артём Ильенко. – Первая наша задача, чтобы возврат на обслуживание в нашу компанию прошёл для потребителей максимально комфортно. Все наши услуги доступны клиентам".

Также в пресс-службе добавили, что компания "Харьковгаз" намерена провести инвентаризацию показаний счётчиков газа потребителей для их отражения на лицевых счетах и ​​рассматривает вопрос компенсации недополученных тарифных средств со стороны Регулятора.

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Харьков Газ
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