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"Харківгаз" відновлює роботу в двох населених пунктах Ізюмського району

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Харків, Понеділок 14 лютого 2022 15:36
"Харківгаз" відновлює роботу в двох населених пунктах Ізюмського району Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

Компанія "Харківгаз" відновлює обслуговування клієнтів на території смт Донець та С.Копанка в Ізюмському районі. Постанову НКРЕКП Про передачу цих населених пунктів на територію ліцензованої діяльності іншого Оператора ГРМ скасовано як протиправну.

Про це повідомляє прес-служба "Харківгазу".

"На початку минулого року смт Донець та С.Копанка Харківської області були виключені з території ліцензованої діяльності АТ "Харківгаз". Компанія дотримувалася позиції, що регулятор при прийнятті такого рішення допустив порушення власних постанов. Тому дії НКРЕКП були оскаржені АТ "Харківгаз" в суді", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що Окружний адміністративний суд Києва та шостий апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що відповідна постанова прийнята не на підставі, не в межах повноважень і не у спосіб, визначений законом, а тому є протиправною і підлягає скасуванню. На даний час ВАТ "Кіровоградгаз" не має жодних правових підстав для забезпечення розподілу газу споживачам Ізюмського району.

"В даний час йде відновлення екстреного зв'язку – телефону 104 для цих двох населених пунктів, працюють стаціонарний і мобільний телефони аварійно-диспетчерської служби, – говорить технічний директор АТ "Харківгаз" Артем Іллєнко. - Перше наше завдання, щоб повернення на обслуговування в нашу компанію пройшло для споживачів максимально комфортно. Всі наші послуги доступні клієнтам".

Також у прес-службі додали, що компанія "Харківгаз" має намір провести інвентаризацію показань лічильників газу споживачів для їх відображення на особових рахунках і розглядає питання компенсації недоотриманих тарифних коштів з боку Регулятора.

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Харків Газ
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