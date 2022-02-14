"Харківгаз" відновлює роботу в двох населених пунктах Ізюмського району

Компанія "Харківгаз" відновлює обслуговування клієнтів на території смт Донець та С.Копанка в Ізюмському районі. Постанову НКРЕКП Про передачу цих населених пунктів на територію ліцензованої діяльності іншого Оператора ГРМ скасовано як протиправну.

"На початку минулого року смт Донець та С.Копанка Харківської області були виключені з території ліцензованої діяльності АТ "Харківгаз". Компанія дотримувалася позиції, що регулятор при прийнятті такого рішення допустив порушення власних постанов. Тому дії НКРЕКП були оскаржені АТ "Харківгаз" в суді", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що Окружний адміністративний суд Києва та шостий апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що відповідна постанова прийнята не на підставі, не в межах повноважень і не у спосіб, визначений законом, а тому є протиправною і підлягає скасуванню. На даний час ВАТ "Кіровоградгаз" не має жодних правових підстав для забезпечення розподілу газу споживачам Ізюмського району.

"В даний час йде відновлення екстреного зв'язку – телефону 104 для цих двох населених пунктів, працюють стаціонарний і мобільний телефони аварійно-диспетчерської служби, – говорить технічний директор АТ "Харківгаз" Артем Іллєнко. - Перше наше завдання, щоб повернення на обслуговування в нашу компанію пройшло для споживачів максимально комфортно. Всі наші послуги доступні клієнтам".

Також у прес-службі додали, що компанія "Харківгаз" має намір провести інвентаризацію показань лічильників газу споживачів для їх відображення на особових рахунках і розглядає питання компенсації недоотриманих тарифних коштів з боку Регулятора.