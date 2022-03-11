"Харьковгаз" возобновил работу магистрального газопровода высокого давления в Изюме

"Вся инфраструктура Изюма находятся под постоянными обстрелами российских оккупантов. Из-за воздушных и артналетов специалисты "Харьковгаза" не могут отремонтировать многочисленные порывы газовых сетей города и пустить газ в дома изюмцев. Масштабы разрушений требуют фактически восстановления сетей города, что возможно только после прекращения активных боевых действий", - говорится в сообщении.

Массированные ночные обстрелы врага привели к повреждению газопроводов в Харькове. За последние дни более 25 тысяч семей харьковчан остались без газа. Из-за повреждения газопровода высокого давления в пригородной зоне без газа осталось еще более 210 частных домов.

Работники аварийно-диспетчерской службы "Харьковгоргаза" постоянно ведут ремонты и восстанавливают газоснабжение в дома харьковчан. На утро 11 марта газовики восстановили газоснабжение к 200 квартирам с автономным отоплением.

Также в пресс-службе отметили, что аварийные бригады газораспределительных компаний восстановили газоснабжение в более 1 500 домов в Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской и Запорожской областях.