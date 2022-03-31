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"Харьковгаз" восстановил газоснабжение в 9 населенных пунктов области

Фото: газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Харьковские газовики возобновили распределение газа сразу к девяти селам на территории области. Всего за один день газоснабжение было восстановлено к 1200 домам.

Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"Как сообщают в АО "Харьковгаз", восстановительные работы на территории области осложнены присутствием российских оккупантов. Часто они просто блокируют доступ к поврежденным объектам. Новые же обстрелы и дальше разрушают критическую инфраструктуру и дальше", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки (30 марта) восстановлено газоснабжение 2 445 потребителям в Харьковской, Запорожской, Ровенской и Львовской областях. С начала войны российские оккупанты лишили стабильного газоснабжения более 303 000 домохозяйств по всей Украине.

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ХарьковРГКГаз