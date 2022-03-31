RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Харківгаз" відновив газопостачання до 9 населених пунктів області

Фото: газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Харківські газовики відновили розподіл газу одразу до дев’яти сіл на території області. Всього за один день газопостачання було відновлене до 1200 домівок.

Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"Як повідомляють в АТ "Харківгаз", відновлювальні роботи на території області ускладнені присутністю російських окупантів. Часто вони просто блокують доступ до пошкоджених об’єктів. Нові ж обстріли і далі руйнують критичну інфраструктуру і далі", - йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу (30 березня) відновлено газопостачання 2 445 споживачам у Харківській, Запорізькій, Рівненській та Львівській областях. З початку війни російські окупанти позбавили стабільного газопостачання більше 303 000 домогосподарств по всій Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківРГКГаз