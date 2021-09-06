"Харьковгаз" успешно провел водородные испытания на оборудовании RGC Production

АО "Харьковгаз" провело успешные испытания по закачке 20% концентрации водорода в смеси с природным газом в шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП) производства RGC Production.

"Проведенный эксперимент является частью водородного проекта Региональной газовой компании. Цель которого подготовить газораспределительную систему Украины к транспортировке экологических видов энергии", - говорится в сообщении.

Испытания прошли на специальном полигоне в г. Чугуев, где было установлено пять ШГРП производства RGC Production.

"Оборудование RGC Production уникально и соответствует стандартам качества, благодаря сотрудничеству с международными бизнес-партнерами - производителями комплектующих. В частности, все ШГРП, которые сегодня участвовали в эксперименте, оборудованы итальянскими регуляторами Pietro Fiorentini, которые имеют сертификат на работу с 20% смесью водорода", - отметил руководитель проекта RGC Production Александр Волович.

По словам пресс-службы, все оборудование, которое принимало участие в эксперименте, успешно прошло тестирование газоводневою смесью. Надзор за процессом тестирования продукции RGC Production осуществляли специалисты мирового лидера по сертификации и контролю качества процессов и продуктов Бюро Веритас (Bureau Veritas).

"В европейских странах водород рассматривается как будущее энергетической сферы. Использование Н2 позволяет избежать выбросов в атмосферу углекислого газа. Кроме того, водород имеет более высокую энергоемкость, чем природный газ и именно это делает его топливом будущего. Водородная энергетика - один из главных трендов развития современной европейской энергетики", - рассказал технический директор АО "Харьковгаз" Артем Ильенко.

В пресс-службе также отметили, что первые эксперименты по использованию водорода в газораспределительных сетях Харьковской области начались в августе прошлого года. Для стартовых испытаний применили газовую смесь с 99% концентрацией водорода. Во время последующих этапов, было использовано смесь водорода и метана в пропорциях 50/50% и 80/20%.

"Следует отметить, что за последний год были проведены в том числе и огневые испытания на действующих газовых приборах. То есть вопрос сгорания газоводородных смесей уже изучен, - сообщил Игорь Гоцик, заместитель руководителя водородных проектов Региональной газовой компании. Предварительные результаты говорят о том, что даже имеющиеся газораспределительные сети способны работать с газоводородной смесью с содержанием водорода до 10%".