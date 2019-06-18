"Харьковгаз Сбыт" обеспечил рекордно высокий уровень расчетов с "Нафтогазом"

В этом году ООО "Харьковгаз Сбыт" достиг рекордно высокого показателя расчетов с НАК "Нафтогаз Украины" на уровне 87%, за использованный бытовыми потребителями природный газ. Это связано с активной работой "Харьковгаз Сбыта" с клиентами компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В течение пяти месяцев газовая компания предоставила жителям региона более 330 тыс. консультаций по лицевым счетам, около 200 тыс. сообщений о необходимости самостоятельно оплатить существующие долги, открыла два дополнительных онлайн-сервиса для оплаты за газ без очередей и в удобное для потребителей время, направила более 10 тыс. поручений на отключение домовладений должников.

"При оплате за газ бытовыми потребителями, средства поступают на счет ООО "Харьковгаз Сбыт" со специальным режимом использования в государственном "Ощадбанке". Далее банк распределяет их между участниками газового рынка. Основную часть средств потребителей - около 90%, "Ощадбанк" перечисляет на счета группы "Нафтогаз", - говорится в сообщении.

С начала года на счета НАК "Нафтогаз Украины" было направлено 3,2 млрд гривен, оплаченных жителями Харькова и области за газ. По словам пресс-службы, благодаря ежедневной работе ООО "Харьковгаз Сбыт" с клиентами компании, уровень расчетов региона с "Нафтогазом" увеличился на 30%.

"ООО "Харьковгаз Сбыт" ежедневно проводит тысячи консультаций потребителей чтобы обеспечить поступление средств НАК "Нафтогаз Украины". Но есть факторы, которые не зависят от газовой компании", - отметила начальник отдела расчетов ООО "Харьковгаз Сбыт" Татьяна Харченко.

В компании также отметили, что повысить достигнутый уровень расчетов за потребленный природный газ возможно в случае установления обоснованных норм потребления и отмены ограничений на приведение объемов использованного газа к стандартным условиям.

"Сегодня НАК "Нафтогаз Украины" передает природный газ для нужд жителей Харьковской области приведенный к стандартным условиям. В то же время, государственный регулятор - НКРЭКУ запрещает выставлять эти объемы газа к оплате бытовым потребителям. В случае устранения этих регуляторных ошибок, по подсчетам специалистов ООО "Харьковгаз Сбыт", уровень расчетов региона с "Нафтогазом" за потребленное голубое топливо составит 99%", - говорится в сообщении.