"Харьковгаз" объяснил отключение газа в Благодатном

Как поянили в компании, в рамках подготовки газораспределительных сетей области к стабильной и безаварийной работе в отопительном сезоне, 11 октября "Харьковгаз" должен был провести ремонтные работы на газопроводе и газорегуляторном пункте в Благодатном. О чем, как утверждают в компании, было заранее сообщено на веб-сайте "Харьковгаза", а также были проинформированы местные органы власти.

"Впрочем, неустановленные лица 11 октября заблокировали работу специалистов АО "Харьковгаз" и спецтехнику компании. Поэтому работы были приостановлены, а населенный пункт остался без газа. При содействии государственных органов власти, 16 октября АО "Харьковгаз" возобновил ремонт на газораспределительных сетях в с. Благодатное и подготовил газопроводы к испытаниям, которые проводятся перед пуском газа потребителям. Сам пуск газа должен был начаться 17 октября", - говорится в заявлении "Харьковгаза" в ответ на сообщение СБУ.

Кроме того, в компании отметили, что 17 октября, "неизвестные лица - псевдоактивисты, которые ранее блокировали транспорт АО "Харьковгаз", начали подстрекать потребителей не предоставлять доступ работникам газовой компании к домовладениям". В компании отмечают, что без осуществления этих мер безопасности пуск газа является невозможным.

"В этот же день эти псевдоактивисты повредили автотранспорт АО "Харьковгаз" и осуществили многочисленные попытки повредить собственное имущество работников компании (телефоны), на которые работники фиксировали правонарушения неизвестных лиц. Представители АО "Харьковгаз" вызвали правоохранительные органы на место происшествия. Благодаря совместным усилиям государственных органов власти и правоохранительных органов, АО "Харьковгаз" 17 октября смог восстановить газоснабжение жителям с. Благодатное. Никаких заявлений, кроме официальных обращений в правоохранительные органы о противоправных действиях неизвестных лиц в с. Благодатное, в период 16-17 октября АО "Харьковгаз" не делал", - сообщается в заявлении компании.

"Харьковгаз" также обращает внимание правоохранительных органов на "деструктивную деятельность псевдоактивистов, которые пытаются подбить людей к противоправным действиям и призывают к дестабилизации ситуации в обществе и просит принять соответствующие меры".

"АО "Харьковгаз" осуществляет деятельность по распределению природного газа потребителям и не имеет никакого отношения к продаже газа. Стоимость услуг Оператора ГРС АО "Харьковгаз" устанавливается государственным регулятором - НКРЭКУ", - отметили в компании.