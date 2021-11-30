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"Харьковгаз": нарушителям начислено 10,5 млн гривен за несанкционированное использование газа

Автор: Мария Тарарыева

В течение 2021 года АО "Харьковгаз" приостановило более тысячи случаев несанкционированного использования газа потребителями. Нарушителям начислено к оплате более 10 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгаза".

"Начисление потребителю объемов несанкционированно-использованного газа производится в соответствии с требованиями Кодекса газораспределительных систем. Средний объем начислений при обнаружении несанкционированного газопровода превышает 150 тысяч гривен, при вмешательстве в работу газового счетчика – около 70 тысяч гривен. При несанкционированном восстановлении газоснабжения нарушитель оплачивает объемы газа, начисляемые с момента отключения, по номинальной мощности газового оборудования в доме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что при отказе в доступе представителям Оператора ГРМ для прекращения распределения (доставки) газа домовладение отключается от газораспределительных сетей механическим путем. Стоимость прекращения и восстановления газоснабжения, устранения выявленных нарушений производится за счет потребителя-нарушителя.

"В этом году специалисты АО "Харьковгаз" своевременно предотвратили аварийные ситуации, связанные с утечками газа из-за несанкционированного подключения газа в населенных пунктах Харьковского, Чугуевского районов. Но в некоторых случаях воровство газа становится причиной трагедии", - говорится в сообщении.

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ХарьковГаз