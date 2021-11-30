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"Харківгаз": порушникам нараховано 10,5 млн гривень за несанкціоноване використання газу

Автор: Марія Тарариєва

Протягом 2021 року АТ "Харківгаз" призупинило понад тисячу випадків несанкціонованого використання газу споживачами. Порушникам нараховано до оплати понад 10 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Харківгазу".

"Нарахування споживачеві обсягів несанкціоновано-використаного газу проводиться відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем. Середній обсяг нарахувань при виявленні несанкціонованого газопроводу перевищує 150 тисяч гривень, при втручанні в роботу газового лічильника – близько 70 тисяч гривень. При несанкціонованому відновленні газопостачання порушник оплачує обсяги газу, що нараховуються з моменту відключення, за номінальною потужністю газового обладнання в будинку", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що при відмові в доступі представникам Оператора ГРМ для припинення розподілу (доставки) газу домоволодіння відключається від газорозподільних мереж механічним шляхом. Вартість припинення і відновлення газопостачання, усунення виявлених порушень проводиться за рахунок споживача-порушника.

"Цього року фахівці АТ "Харківгаз" своєчасно запобігли аварійним ситуаціям, пов'язаним з витоками газу через несанкціоноване підключення газу в населених пунктах Харківського, Чугуївського районів. Але в деяких випадках крадіжка газу стає причиною трагедії", - йдеться в повідомленні.

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ХарківГаз