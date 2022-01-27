"Харьковгаз" локализовал более 14 тысяч аварийных ситуаций в домах

"Около 30% аварийных вызовов связаны с утечками газа на внешних газопроводах домов. Подавляющее большинство аварийных ситуаций происходит из-за непроведения собственником жилья обязательного технического обслуживания своей газовой системы", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что согласно требованиям законодательства, с 1 мая 2019 года каждый собственник/совладельцы жилья обязаны провести техническое обслуживание газопроводов и газовых приборов в своих домах. Это требование направлено на избежание аварий и травмирования людей при использовании газа для бытовых нужд. Техническое обслуживание вводного, домового газопровода, отопительного прибора, колонки необходимо производить каждый год – один раз в год.

"В ограниченном пространстве помещения взрывоопасная концентрация природного газа составляет 5-15%. Потребителям, уклоняющимся от соблюдения норм безопасности при использовании газа, в том числе в части технического обслуживания, прекращается доставка газа. Это предусмотрено п.5.7. Правил безопасности систем газоснабжения, обязательных как для Операторов ГРМ, так и для потребителей газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, при техническом обслуживании проверяются на плотность элементы газовой системы дома, определяется их целостность, проверяется герметичность резьбовых соединений, работоспособность автоматики безопасности, работа горелок, производится их чистка, при необходимости регулируется процесс сгорания газа и т.д.

"Работы по техническому обслуживанию имеют право выполнять специализированные организации с соответствующим разрешением Государственной службы Украины по вопросам труда. Стоимость работ оплачивает собственник/совладельцы дома. Стоимость работ АО "Харьковгаз" определяется в договоре на техническое обслуживание с потребителем и расчетной ведомости. Получить подробные консультации по техническому обслуживанию АО "Харьковгаз" газовой системы дома и заказать услуги компании можно в 104.ua Клиентское пространство по месту жительства", - говорится в сообщении.