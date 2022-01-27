"Харківгаз" локалізував понад 14 тисяч аварійних ситуацій у будинках

"Близько 30% аварійних викликів пов'язані з витоками газу на зовнішніх газопроводах будинків. Переважна більшість аварійних ситуацій відбувається через непроведення власником житла обов'язкового технічного обслуговування своєї газової системи", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що згідно з вимогами законодавства, з 1 травня 2019 року кожен власник/співвласники житла зобов'язані провести технічне обслуговування газопроводів і газових приладів у своїх будинках. Ця вимога спрямована на уникнення аварій і травмування людей при використанні газу для побутових потреб. Технічне обслуговування вступного, будинкового газопроводу, опалювального приладу, колонки необхідно проводити щороку – один раз на рік.

"В обмеженому просторі приміщення вибухонебезпечна концентрація природного газу становить 5-15%. Споживачам, які ухиляються від дотримання норм безпеки при використанні газу, в тому числі в частині технічного обслуговування, припиняється доставка газу. Це передбачено п. 5.7. Правил безпеки систем газопостачання, обов'язкових як для операторів ГРМ, так і для споживачів газу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, при технічному обслуговуванні перевіряються на щільність елементи газової системи будинку, визначається їх цілісність, перевіряється герметичність різьбових з'єднань, працездатність автоматики безпеки, робота пальників, проводиться їх чистка, при необхідності регулюється процес згоряння газу і т. д.

"Роботи з технічного обслуговування мають право виконувати спеціалізовані організації з відповідним дозволом Державної служби України з питань праці. Вартість робіт оплачує власник/співвласник будинку. Вартість робіт АТ "Харківгаз" визначається в договорі на технічне обслуговування зі споживачем і розрахункової відомості. Отримати докладні консультації з технічного обслуговування АТ "Харківгаз" газової системи будинку і замовити послуги компанії можна в 104.ua клієнтський простір за місцем проживання", - йдеться в повідомленні.