"Харьковгаз": количество вмешательств в работу счетчиков уменьшилось на треть

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Средний размер начислений за несанкционированное использование газа составил 50 тыс. гривен

В течение 2019 года представителями ГП "Укрметртестстандарт" и АО "Харьковгаз" было зафиксировано 675 фактов вмешательства потребителей в работу газовых счетчиков. Это на 30% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Три года подряд АО "Харьковгаз" активно сотрудничает с жителями Харьковской области. За это время предупреждены тысячи аварийных ситуаций, которые могли произойти из-за действий воров. К таким действиям относятся махинации потребителей с газовыми счетчиками и несанкционированные подключения к газовым сетям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что любые самостоятельные манипуляции с газораспределительной системой или газовыми приборами становятся причиной утечки газа и повреждения распределительных газопроводов.

"Если возникает подозрение на вмешательство в работу счетчика газа, назначается экспертиза прибора учета. Экспертиза проводится специальной комиссией, утвержденной приказом АО "Харьковгаз". В проведении экспертизы принимают участие представители государственного предприятия по стандартизации и метрологии "Укрметртестстандарт". Также на экспертизу обязательно приглашается потребитель газа", - отметил главный метролог АО "Харьковгаз" Дмитрий Музыка.

По словам пресс-службы, если экспертиза подтвердила факт вмешательства в работу счетчика, потребителю к оплате начисляется стоимость услуг по экспертизе счетчика, а также убытки за несанкционированное использование газа. Средний размер таких убытков по итогам 2019 года составил 50 тыс. гривен.

"Если экспертиза опровергает вмешательство потребителя в работу газового счетчика, средства к оплате потребителю не начисляются. В прошлом году, в ходе экспертиз, факты вмешательства потребителей в работу приборов учета для уменьшения их показаний были подтверждены в 90% случаев. Наиболее частые способы вмешательств: срывы пломб на газовом счетчике или подмена пломб для доступа к счетному механизму", - говорится в сообщении.