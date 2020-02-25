"Харківгаз": кількість втручань у роботу лічильників зменшилася на третину

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Середній розмір нарахувань за несанкціоноване використання газу склав 50 тис. гривень

Протягом 2019 року представниками ДП "Укрметртестстандарт" та АТ "Харківгаз" було зафіксовано 675 фактів втручання споживачів у роботу газових лічильників. Це на 30% менше, ніж у попередньому році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Три роки поспіль АТ "Харківгаз" активно співпрацює з жителями Харківської області. За цей час попереджені тисячі аварійних ситуацій, які могли статися через дій злодіїв. До таких дій належать махінації споживачів з газовими лічильниками та несанкціоновані підключення до газових мереж", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що будь-які самостійні маніпуляції з газорозподільною системою або газовими приладами стають причиною витоку газу та пошкодження розподільчих газопроводів.

"Якщо виникає підозра на втручання в роботу лічильника газу, призначається експертиза приладу обліку. Експертиза проводиться спеціальною комісією, затвердженою наказом АТ "Харківгаз". У проведенні експертизи беруть участь представники державного підприємства по стандартизації і метрології "Укрметртестстандарт". Також на експертизу обов'язково запрошується споживач газу" - відзначив головний метролог АТ "Харківгаз" Дмитро Музика.

За словами прес-служби, якщо експертиза підтвердила факт втручання у роботу лічильника, споживачеві до оплати нараховується вартість послуг з експертизи лічильника, а також збитки за несанкціоноване використання газу. Середній розмір таких збитків за підсумками 2019 року склав 50 тис. гривень.

"Якщо експертиза спростовує втручання споживача в роботу газового лічильника, кошти для оплати споживачеві не нараховуються. В минулому році, в ході експертиз, факти втручання споживачів у роботу приладів обліку для зменшення їх показань були підтверджені в 90% випадків. Найчастіші способи втручань: зриви пломб на газовому лічильнику або підміна пломб для доступу до рахункового механізму", - йдеться в повідомленні.