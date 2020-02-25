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"Харківгаз": кількість втручань у роботу лічильників зменшилася на третину

Новини » Енергетика     25.02.2020 - 16:31
"Харківгаз": кількість втручань у роботу лічильників зменшилася на третину
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Середній розмір нарахувань за несанкціоноване використання газу склав 50 тис. гривень

Протягом 2019 року представниками ДП "Укрметртестстандарт" та АТ "Харківгаз" було зафіксовано 675 фактів втручання споживачів у роботу газових лічильників. Це на 30% менше, ніж у попередньому році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Три роки поспіль АТ "Харківгаз" активно співпрацює з жителями Харківської області. За цей час попереджені тисячі аварійних ситуацій, які могли статися через дій злодіїв. До таких дій належать махінації споживачів з газовими лічильниками та несанкціоновані підключення до газових мереж", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що будь-які самостійні маніпуляції з газорозподільною системою або газовими приладами стають причиною витоку газу та пошкодження розподільчих газопроводів.

"Якщо виникає підозра на втручання в роботу лічильника газу, призначається експертиза приладу обліку. Експертиза проводиться спеціальною комісією, затвердженою наказом АТ "Харківгаз". У проведенні експертизи беруть участь представники державного підприємства по стандартизації і метрології "Укрметртестстандарт". Також на експертизу обов'язково запрошується споживач газу" - відзначив головний метролог АТ "Харківгаз" Дмитро Музика.

За словами прес-служби, якщо експертиза підтвердила факт втручання у роботу лічильника, споживачеві до оплати нараховується вартість послуг з експертизи лічильника, а також збитки за несанкціоноване використання газу. Середній розмір таких збитків за підсумками 2019 року склав 50 тис. гривень.

"Якщо експертиза спростовує втручання споживача в роботу газового лічильника, кошти для оплати споживачеві не нараховуються. В минулому році, в ході експертиз, факти втручання споживачів у роботу приладів обліку для зменшення їх показань були підтверджені в 90% випадків. Найчастіші способи втручань: зриви пломб на газовому лічильнику або підміна пломб для доступу до рахункового механізму", - йдеться в повідомленні.

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