В Харькове у жителей будут проверять документы и транспорт: названа причина

"Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - указано в сообщении.

Во время учений предусмотрены ограничительные меры на отдельных территориях.

"Возможна проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - информируют в службе.

Подчеркивается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.