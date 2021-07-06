RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Харкові у жителів перевірятимуть документи і транспорт: названа причина

Автор: Юлія Струк

Сьогодні координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Харківській області проведе планові антитерористичні навчання. У рамках цього у місцевих жителів можуть перевіряти документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління СБУ в області.

"Тренування відбуватимуться в умовах, максимально наближених до реальних. Служба безпеки України просить жителів та гостей Харкова та Харківської області із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - вказано у повідомленні.

Під час навчань передбачені обмежувальні заходи на окремих територіях.

"Можлива перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу", - інформують у службі.

Підкреслюється, що усі дії відбуваються у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниХарківучениядокументы