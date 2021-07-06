У Харкові у жителів перевірятимуть документи і транспорт: названа причина

"Тренування відбуватимуться в умовах, максимально наближених до реальних. Служба безпеки України просить жителів та гостей Харкова та Харківської області із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - вказано у повідомленні.

Під час навчань передбачені обмежувальні заходи на окремих територіях.

"Можлива перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу", - інформують у службі.

Підкреслюється, що усі дії відбуваються у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.