В Харькове завтра будут звучать сирены: что происходит

Завтра, 20 октября в Харькове и области будут звучать сирены. Таким образом будут проводить учебное оповещение населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.
Известно, что электросирены включат в 07:52 и 14:25.
Отрывистое звучание электросирен означает: "Внимание всем!".
Так, услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA:Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений.
В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией.
В ОГА отмечают, что во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие.