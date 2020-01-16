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У Харкові застрелили директора похоронного бюро, поліція ввела спецоперацію

Новини » Надзвичайні події     16.01.2020 - 20:44
У Харкові застрелили директора похоронного бюро, поліція ввела спецоперацію
Фото: місце інциденту (hk.npu.gov.ua)

Для затримання особи, причетної до стрілянини введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Сирена"

У Харкові застрелили біля під'їзду директора похоронного бюро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної поліції.

За інформацією правоохоронців, смерть чоловіка настала в результаті отримання кількох вогнепальних поранень. Для затримання особи, причетної до стрілянини, розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Сирена".

"Інформація про подію надійшла до поліції о 17:35. За попередніми даними, по вулиці Танкопія біля під’їзду житлового будинку невідомий вистрелив кілька разів в чоловіка та зник у напрямку проспекту Петра Григоренка", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Фото: місце інциденту (hk.npu.gov.ua)
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