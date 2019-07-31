В Харькове "заминировали" три вуза

В Харькове в полицию поступило сообщение о заминировании зданий трех высших учебных заведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Как сообщается, сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях на проспекте Науки, улицы Маршала Бажанова и площади Конституции поступили в полицию 31 июля.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23 июля вечером неизвестные сообщили, что в Киеве заминировали здание Центральной избирательной комиссии. Сотрудники управления Государственной охраны эвакуировали представителей СМИ из здания до выяснения всех обстоятельств происшествия.

Кроме того, 18 июля в харьковскую полицию поступило сообщение о минировании 56 объектов. В полицию 18 июля поступило сообщение о закладке взрывчатки в 5 отелях, 21 жилом доме, 22 торговых центрах и 8 медицинских учреждениях. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.