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В Харькове заминировали все школы

Автор: Ольга Белей

Сообщение о минировании всех харьковских школ поступило в Службу безопасности Украины. В данный момент проводится проверка школ и прилегающей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KHARKIV Today.

"20 января в 6:05 на электронный адрес Управления Службы безопасности в Харьковской области поступило анонимное сообщение о минировании всех школ Харькова. Информацию проверяют", - рассказали изданию в пресс-службе Управления СБУ в Харьковской области.

"В настоящее время отрабатывается соответствующими органами", - пояснила пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Лилия Домашенко.

Как отметили в СБУ, в последнее время фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы по всей территории Украины, однако проверки показывают, что сообщения поступают ложные.

"Эти сообщения не подтверждаются на практике, а преследуют цель - создать напряжение и панические настроения в обществе", - отметили в СБУ.

Напомним, из Апелляционного и Окружного судов Киева эвакуировали работников и посетителей из-за сообщений о минировании. Также во вторник, 18 января, "заминировали" школы в разных районах столицы.

При этом, 17 января в Киеве "минировали" три станции метро. На вход и выход были закрыты станция "Театральная", "Дарница" и "Позняки".

Отметим, 16 января в Киеве заминировали несколько ТРЦ, посетителей и персонал эвакуировали.

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Харьков