У Харкові "замінували" п’ять бізнес-центрів

На місці події працюють кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки

У Харкові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування п’ятьох бізнес-центрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, сьогодні, 5 червня 2018 року, близько 12:10 правоохоронці отримали інформацію, що в будівлях закладено вибухівку.

"У повідомленнях було зазначено, що заміновано приміщення бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Іванова, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, наразі на місці події працюють кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки, які проводять огляд приміщень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 4 червня 2018 року, у Львові "мінували" 5 бізнес-центрів.