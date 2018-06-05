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Інтерв'ю

У Харкові "замінували" п’ять бізнес-центрів

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 14:59
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

На місці події працюють кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки

У Харкові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування п’ятьох бізнес-центрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, сьогодні, 5 червня 2018 року, близько 12:10 правоохоронці отримали інформацію, що в будівлях закладено вибухівку.

"У повідомленнях було зазначено, що заміновано приміщення бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Іванова, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, наразі на місці події працюють кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки, які проводять огляд приміщень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 4 червня 2018 року, у Львові "мінували" 5 бізнес-центрів

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Теги публікації: Харків, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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