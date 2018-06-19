У Харкові "замінували" бізнес-центр та магазин

Перевірка триває
У Харкові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування будівель бізнес-центру та магазину комп’ютерної техніки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.
"Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 19 червня близько 10.05. У повідомленнях вказано, що заміновано приміщення бізнес-центру на вулиці Свободи та магазину комп’ютерної техніки на Московському проспекті", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи, кінологи, експерти-криміналісти та вибухотехніки.
#Поліція_Харківщини У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування кількох об’єктів Інформація про те, що...Опубліковано Поліція Харківщини 19 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кіберполіція України встановила, що повідомлення про мінування бізнес-центрів в Україні, у тому числі, в Харкові, надходять з території Російської Федерації.