У Харкові "замінували" бізнес-центр та магазин

Перевірка триває

У Харкові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування будівель бізнес-центру та магазину комп’ютерної техніки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 19 червня близько 10.05. У повідомленнях вказано, що заміновано приміщення бізнес-центру на вулиці Свободи та магазину комп’ютерної техніки на Московському проспекті", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи, кінологи, експерти-криміналісти та вибухотехніки.

#Поліція_Харківщини У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування кількох об’єктів Інформація про те, що... Опубліковано Поліція Харківщини 19 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кіберполіція України встановила, що повідомлення про мінування бізнес-центрів в Україні, у тому числі, в Харкові, надходять з території Російської Федерації.