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В Харькове "заминировали" апелляционный суд

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Харькове неизвестные сообщили о минировании апелляционного суда на Театральной площади. Из здания эвакуировали 173 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Анонимное сообщение о минировании здания суда поступило около 15:30. На место выехали сотрудники взрывотехнической службы и оперативно-следственная группа.

Правоохранители обследовали 900 квадратных метров помещений и эвакуировали из здания 173 человека. Взрывоопасные предметы не были найдены.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: в Харькове "заминировали" апелляционный суд (hk.npu.gov.ua)

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Министерство внутренних дел УкраиныХарьков