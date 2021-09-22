У Харкові невідомі повідомили про мінування Апеляційного суду на Театральній площі. З будівлі евакуювали 173 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Анонімне повідомлення про мінування будівлі суду надійшло близько 15:30. На місце виїхали співробітники вибухотехнічної служби та оперативно-слідча група.
Правоохоронці обстежили 900 квадратних метрів приміщень і евакуювали з будівлі 173 людини. Вибухонебезпечні предмети не були знайдені.
За даним фактом проводиться перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Фото: у Харкові" замінували " Апеляційний суд (hk.npu.gov.ua)