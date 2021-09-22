В Харькове "заминировали" апелляционный суд
Фото: в Харькове "заминировали" апелляционный суд (hk.npu.gov.ua)
В Харькове неизвестные сообщили о минировании апелляционного суда на Театральной площади. Из здания эвакуировали 173 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Анонимное сообщение о минировании здания суда поступило около 15:30. На место выехали сотрудники взрывотехнической службы и оперативно-следственная группа.
Правоохранители обследовали 900 квадратных метров помещений и эвакуировали из здания 173 человека. Взрывоопасные предметы не были найдены.
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: в Харькове "заминировали" апелляционный суд (hk.npu.gov.ua)