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У Харкові "замінували" Апеляційний суд

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Харків, Середа 22 вересня 2021 18:14
У Харкові "замінували" Апеляційний суд Фото: у Харкові" замінували " Апеляційний суд (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Харкові невідомі повідомили про мінування Апеляційного суду на Театральній площі. З будівлі евакуювали 173 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Анонімне повідомлення про мінування будівлі суду надійшло близько 15:30. На місце виїхали співробітники вибухотехнічної служби та оперативно-слідча група.

Правоохоронці обстежили 900 квадратних метрів приміщень і евакуювали з будівлі 173 людини. Вибухонебезпечні предмети не були знайдені.

За даним фактом проводиться перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Фото: у Харкові" замінували " Апеляційний суд (hk.npu.gov.ua)

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