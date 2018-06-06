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У Харкові знову "замінували" 5 бізнес-центрів

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 13:36
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Проводиться огляд приміщень

У Харкові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 5 бізнес-центрів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Інформація про те, що в будівлі закладена вибухівка, надійшла в поліцію 6 червня близько 11:10", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, поліції повідомили про мінування приміщень бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському.

"На місце події для перевірки інформації виїхали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Проводиться огляд приміщень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора також повідомлялося про "мінування" зазначених бізнес-центрів у Харкові.

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Теги публікації: Харків, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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