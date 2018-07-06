В Харькове проверяют информацию о минировании 15 зданий в разных районах города

В Харькове сообщили о минировании 5 бизнес-центров, 5 магазинов компьютерной техники и 5 фитнес-центров

В Харькове правоохранители проверят информацию о минировании 15 зданий в различных районах города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, сегодня утром, 6 июля 2018 года, около 09:20 правоохранители получили информацию о минировании 15 объектов в Харькове.

Так, в Харькове сообщили о минировании 5 бизнес-центров, 5 магазинов компьютерной техники и 5 фитнес-центров.

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений на предмет наличия взрывных устройств.

Фото: правоохранители проверяют информацию о минировании в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Напомним, вчера, 5 июля, 15 зданий "минировали" во Львове.