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Интервью

В Харькове проверяют информацию о минировании 15 зданий в разных районах города

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 13:34
Фото: правоохранители проверяют информацию о минировании в Харькове (hk.npu.gov.ua)
Фото: правоохранители проверяют информацию о минировании в Харькове (hk.npu.gov.ua)

В Харькове сообщили о минировании 5 бизнес-центров, 5 магазинов компьютерной техники и 5 фитнес-центров

В Харькове правоохранители проверят информацию о минировании 15 зданий в различных районах города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, сегодня утром, 6 июля 2018 года, около 09:20 правоохранители получили информацию о минировании 15 объектов в Харькове.

Так, в Харькове сообщили о минировании 5 бизнес-центров, 5 магазинов компьютерной техники и 5 фитнес-центров.

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений на предмет наличия взрывных устройств.

Фото: правоохранители проверяют информацию о минировании в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Напомним, вчера, 5 июля, 15 зданий "минировали" во Львове.

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Теги публикации: Харьков, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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