У Харкові перевіряють інформацію про мінування 15 будівель у різних районах міста

У Харкові повідомили про замінування 5 бізнес-центрів, 5 магазинів комп’ютерної техніки та 5 фітнес-центрів

У Харкові правоохоронці перевірять інформацію про мінування 15 будівель у різних районах міста. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, сьогодні вранці, 6 липня 2018 року, близько 09:20 правоохоронці отримали інформацію про мінування 15 об'єктів у Харкові.

Так, у Харкові повідомили про мінування 5 бізнес-центрів, 5 магазинів комп’ютерної техніки та 5 фітнес-центрів.

Наразі правоохоронці проводять огляд приміщень на предмет наявності вибухових пристроїв.

Фото: правоохоронці перевіряють інформацію про мінування у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора, 5 липня, 15 будівель "мінували" у Львові.