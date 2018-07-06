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У Харкові перевіряють інформацію про мінування 15 будівель у різних районах міста

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 13:34
Фото: правоохоронці перевіряють інформацію про мінування у Харкові (hk.npu.gov.ua)
Фото: правоохоронці перевіряють інформацію про мінування у Харкові (hk.npu.gov.ua)

У Харкові повідомили про замінування 5 бізнес-центрів, 5 магазинів комп’ютерної техніки та 5 фітнес-центрів

У Харкові правоохоронці перевірять інформацію про мінування 15 будівель у різних районах міста. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, сьогодні вранці, 6 липня 2018 року, близько 09:20 правоохоронці отримали інформацію про мінування 15 об'єктів у Харкові.

Так, у Харкові повідомили про мінування 5 бізнес-центрів, 5 магазинів комп’ютерної техніки та 5 фітнес-центрів.  

Наразі правоохоронці проводять огляд приміщень на предмет наявності вибухових пристроїв.

Фото: правоохоронці перевіряють інформацію про мінування у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора, 5 липня, 15 будівель "мінували" у Львові

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Теги публікації: Харків, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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