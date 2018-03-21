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В Харькове зафиксирован случай заболевания малярией

НовостиОбщество    21.03.2018 - 17:04
Фото: малярийный комар (pixabay.com)
Фото: малярийный комар (pixabay.com)

В Харькове зарегистрирован второй в 2018 году случай заболевания малярией

В Харькове зафиксирован случай заболевания малярией. Об этом говорится в сообщении Государственного учреждения "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

"С начала 2018 года в Харьковской области зарегистрирован 2-й завозной случай малярии у гражданина Украины, который находился в связи с профессиональной деятельностью в странах Африканского континента (Демократической Республике Конго и Республике Уганде)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина обратился к врачам из-за повышения температуры тела до 38 градусов и слабости, он был госпитализирован с подозрением на малярию.

"В ходе клинического дообследования больному подтвержден диагноз малярия, средней тяжести и назначено соответствующее лечение. В очаге, по месту жительства больного, специалистами ГУ "Харьковский ОЛЦ Минздрава Украины" проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове 25 августа 2017 года было зарегистрировано случай малярии у иностранного гражданина, который находился в городе Канакри Республика Гвинея.

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Теги: Харьков, малярия
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