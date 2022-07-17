В Харькове задержали возможного корректировщика обстрелов РФ

Полиция в Харькове задержала возможного корректировщика, который работал на российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко.

По его словам, полиция задержала на улице Лысой в Харькове 31-летнего жителя Свердловска (сейчас Должанск, Луганская область). В его телефоне была найдена переписка с неизвестным с указанием данных геолокации расположения украинских войск.

"Мужчину доставили для выяснения всех обстоятельств в отдел полиции", - отметил он.