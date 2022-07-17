У Харкові затримали можливого коригувальника обстрілів РФ

Поліція в Харкові затримала можливого коригувальника, який працював на російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
За його словами, поліція затримала на вулиці Лисій у Харкові 31-річного жителя Свердловська (зараз Довжанськ, Луганська область). У його телефоні було знайдено листування з невідомим із зазначенням даних геолокації розташування українських військ.
"Чоловіка доставили для з'ясування всіх обставин у відділ поліції", - зазначив він.
Нагадаємо, останній великий обстріл Харкова був у ніч на 15 липня, російські війська вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі.
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