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В Харькове задержали трех иностранцев за хранение оружия

Харьков, Суббота 24 октября 2020 17:01
В Харькове задержали трех иностранцев за хранение оружия
Фото: задержание иностранцев (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове правоохранители задержали трех азербайджанцев за незаконное хранение оружия. Двоих из них подозревают в работе на одного из самых авторитетных воров в законе.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Местный оперуполномоченный заподозрил иностранцев в преступной деятельности. Во время их задержания правоохранители изъяли у них 3 пистолета и боеприпасы к ним. А во время обысков по месту жительства нашли переделанный автомат, магазин и патроны к нему, а также пакет, вероятно, с почти килограммом марихуаны.

Полиция внесла сведения о событии в ЕРДР по факту незаконного обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Иностранцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Сейчас они находятся в изоляторе.

Кроме того, правоохранители проверяют, не причастны ли задержанные азербайджанцы к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

Напомним, в августе правоохранители задержали 6 человек за незаконное хранение оружия в доме на улице Шота Руставели в Киеве.

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Новости Украины Происшествия Харьковоружиеполицияиностранцы

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