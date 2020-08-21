Полиция проверяет незаконное хранение оружия на столичном Печерске

Фото: полиция проверяет незаконное хранение оружия в Киеве (facebook.com/UA.KyivPolice)

Правоохранители задержали 6 человек

Правоохранители проверяют информацию о незаконном хранении оружия в Печерском районе Киева. На месте происшествия сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

Об этом сообщает полиция Киева.

Полицейские получили информацию, что группа неизвестных лиц хранит огнестрельное оружие улице Шота Руставели без предусмотренного законом разрешения.

Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали 6 человек, сейчас они дают показания.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Напомним, ранее в Марьинке обнаружили и изъяли арсенал оружия и боеприпасов, которую пророссийские боевики планировали использовать для дестабилизации ситуации на территории Украины.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, откуда террористы в Украине берут арсеналы оружия.