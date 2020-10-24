У Харкові затримали трьох іноземців за зберігання зброї

Фото: затримання іноземців (npu.gov.ua)

У Харкові правоохоронці затримали трьох азербайджанців за незаконне зберігання зброї. Двох з них підозрюють у роботі на одного з найавторитетніших злодіїв у законі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Місцевий оперуповноважений запідозрив іноземців у злочинній діяльності. Під час їх затримання правоохоронці вилучили у них 3 пістолети та набої до них. А під час обшуків за місцем проживання знайшли перероблений автомат, магазин та набої до нього, а також пакет, ймовірно, з майже кілограмом марихуани.

Поліція внесла відомості про подію до ЄРДР за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Іноземцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. Зараз вони перебувають в ізоляторі.

Крім того, правоохоронці перевіряють, чи не причетні затримані азербайджанці до вчинення тяжких злочинів на території України.

Нагадаємо, у серпні правоохоронці затримали 6 осіб за незаконне зберігання зброї в будинку на вулиці Шота Руставелі в Києві.