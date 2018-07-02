В Харькове задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана

Мужчина пытался избежать ответственности за совершение умышленного убийства и грабежа в РФ
В Харькове задержали мужчину, который длительное время находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Сообщается, что злоумышленник скрывался от правоохранительных органов, чтобы избежать ответственности за совершение умышленного убийства и грабежа на территории России.
Так, вечером, 1 июля, в Слободской отдел полиции поступило сообщение о том, что при прохождении пограничной службы в аэропорту города Харьков при проверке документов был обнаружен гражданин, который числится в розыске по базе данных Интерпола.
Сейчас 37-летний гражданин Азербайджана помещен в изолятор временного содержания. Правоохранителями решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей с целью его дальнейшей экстрадиции в Россию.
#поліція_Харківщини У Харкові викрито чоловіка, який тривалий час перебував у міжнародному розшуку Зловмисник...Опубліковано Поліція Харківщини Понеділок, 2 липня 2018 р.
Напомним, ранее сотрудники Государственной пограничной службы задержали в аэропорту "Одесса" гражданина Грузии, который находился в международном розыске.