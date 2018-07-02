Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Харькове задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 12:55
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина пытался избежать ответственности за совершение умышленного убийства и грабежа в РФ

В Харькове задержали мужчину, который длительное время находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что злоумышленник скрывался от правоохранительных органов, чтобы избежать ответственности за совершение умышленного убийства и грабежа на территории России.

Так, вечером, 1 июля, в Слободской отдел полиции поступило сообщение о том, что при прохождении пограничной службы в аэропорту города Харьков при проверке документов был обнаружен гражданин, который числится в розыске по базе данных Интерпола.

Сейчас 37-летний гражданин Азербайджана помещен в изолятор временного содержания. Правоохранителями решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей с целью его дальнейшей экстрадиции в Россию.

 

#поліція_Харківщини У Харкові викрито чоловіка, який тривалий час перебував у міжнародному розшуку Зловмисник...

Опубліковано Поліція Харківщини Понеділок, 2 липня 2018 р.

Напомним, ранее сотрудники Государственной пограничной службы задержали в аэропорту "Одесса" гражданина Грузии, который находился в международном розыске.

В аэропорту "Одесса" задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Грузии В Харькове легковой автомобиль сбил женщину-пешехода
Теги публикации: Харьков, Интерпол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)
"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь