В Харькове задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана

Мужчина пытался избежать ответственности за совершение умышленного убийства и грабежа в РФ

В Харькове задержали мужчину, который длительное время находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что злоумышленник скрывался от правоохранительных органов, чтобы избежать ответственности за совершение умышленного убийства и грабежа на территории России.

Так, вечером, 1 июля, в Слободской отдел полиции поступило сообщение о том, что при прохождении пограничной службы в аэропорту города Харьков при проверке документов был обнаружен гражданин, который числится в розыске по базе данных Интерпола.

Сейчас 37-летний гражданин Азербайджана помещен в изолятор временного содержания. Правоохранителями решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей с целью его дальнейшей экстрадиции в Россию.

#поліція_Харківщини У Харкові викрито чоловіка, який тривалий час перебував у міжнародному розшуку Зловмисник... Опубліковано Поліція Харківщини Понеділок, 2 липня 2018 р.

Напомним, ранее сотрудники Государственной пограничной службы задержали в аэропорту "Одесса" гражданина Грузии, который находился в международном розыске.