У Харкові затримали розшукуваного Інтерполом громадянина Азербайджану

Чоловік намагався уникнути відповідальності за вчинення умисного вбивства та пограбування в РФ

У Харкові затримали чоловіка, який тривалий час знаходився в міжнародному розшуку. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що зловмисник переховувався від правоохоронних органів, щоб уникнути відповідальності за вчинення умисного вбивства та пограбування на території Росії.

Так, ввечері, 1 липня, в Слобідській відділ поліції надійшло повідомлення про те, що при проходженні прикордонної служби в аеропорту міста Харків під час перевірки документів було виявлено громадянина, який числиться в розшуку по базі даних Інтерполу.

Зараз 37-річний громадянин Азербайджану поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Правоохоронцями вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з метою його подальшої екстрадиції до Росії.

#поліція_Харківщини У Харкові викрито чоловіка, який тривалий час перебував у міжнародному розшуку Зловмисник... Опубліковано Поліція Харківщини Понеділок, 2 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше співробітники Державної прикордонної служби затримали в аеропорту "Одеса" громадянина Грузії, який знаходився в міжнародному розшуку.