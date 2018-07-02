Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.32
Межбанк BID 26.25
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.63
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.32
Межбанк BID 26.25
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.63
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Харкові затримали розшукуваного Інтерполом громадянина Азербайджану

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 12:55
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік намагався уникнути відповідальності за вчинення умисного вбивства та пограбування в РФ

У Харкові затримали чоловіка, який тривалий час знаходився в міжнародному розшуку. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що зловмисник переховувався від правоохоронних органів, щоб уникнути відповідальності за вчинення умисного вбивства та пограбування на території Росії.

Так, ввечері, 1 липня, в Слобідській відділ поліції надійшло повідомлення про те, що при проходженні прикордонної служби в аеропорту міста Харків під час перевірки документів було виявлено громадянина, який числиться в розшуку по базі даних Інтерполу.

Зараз 37-річний громадянин Азербайджану поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Правоохоронцями вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з метою його подальшої екстрадиції до Росії.

 

#поліція_Харківщини У Харкові викрито чоловіка, який тривалий час перебував у міжнародному розшуку Зловмисник...

Опубліковано Поліція Харківщини Понеділок, 2 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше співробітники Державної прикордонної служби затримали в аеропорту "Одеса" громадянина Грузії, який знаходився в міжнародному розшуку.

В аеропорту "Одеса" затримали розшукуваного Інтерполом громадянина Грузії У Харкові легковий автомобіль збив жінку-пішохода
Теги публікації: Харків, Інтерпол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся