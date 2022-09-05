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В Харькове задержали писателя из Горловки, который отрицал существование Украины

Фото: В Харькове задержали писателя из Горловки, который отрицал существование Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

СБУ задержала писателя из оккупированной Горловки, который в Харькове отрицал существование Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина год назад переехал в Харьков, а в марте этого года давал интервью для российского канала.

"Литературный деятель рассказал, что именно украинские военные 8 лет "бомбили и уничтожали" Донбасс. Подозреваемый также отметил, что вооруженная агрессия РФ помогает урегулировать гражданский конфликт", потому что с 2014 года Украины как государства больше не существует", - говорится в заявлении.

Пророссийского писателя-пропагандиста удалось задержать и сообщить ему о подозрении. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Украине арестовали активы компании коллаборанта Сальдо.

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