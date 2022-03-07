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В Харькове задержали пилота вражеского истребителя, обстреливавшего Изюм и Балаклею

Автор: Наталья Юрченко

В Харькове в ночь на 7 марта нацгвардейцы задержали пилота российского истребителя. Он лично обстреливал города Изюм и Балаклея Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"По должности вражеский пилот - заместитель командира авиационного полка, который дислоцировался в Воронеже. Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые российский агрессор совершает против мирного украинского населения. Лично совершал 3 вылета между изюмом и Балаклеей", - отметил губернатор.

Задержанный пилот рассказал о своих координаторах, а также о преступных приказах, которые выполняют российские оккупанты.

Сейчас задержанного передали полиции. Второго пилота самолета еще ищут, он скрывается в Харькове.

Ранее мы сообщали, что 6 марта над Харьковом был сбит российский истребитель. Его ликвидировали с помощью зенитно-ракетного комплекса.

Также в тот же день над Черным морем защитники Украины сбили очередной самолет Российской Федерации.

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