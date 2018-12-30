В Харькове задержали мужчину, который украл у прохожего телефон и 100 долларов

Фото: полиция (РБК-Украина)

Полиция задержала 33-летнего злоумышленника

В Харькове полиция задержала злоумышленника, который украл у прохожего мобильный телефон, 1000 гривен и 100 долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нацполиции.

Как сообщалось, 28 декабря в дежурную часть Холодногорского отдела полиции обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что на платформе Южного железнодорожного вокзала его ударил неизвестный, после чего завладел его деньгами и телефоном.

Работники полиции на станции оперативно разоблачили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний житель Полтавской области.

Так, мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове полицейские жестоко избивали людей на станции метро "Южный вокзал" и требовали от них взятки. Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении четырем работникам сектора патрульной полиции, которые подозреваются в издевательствах над задержанными и получении взяток. Следствием установлены неоднократные случаи превышения служебных полномочий.

Один из группы полицейских, которые подозреваются в издевательствах над задержанными и получении взяток в Харькове, хочет восстановиться в должности и взыскать с ГУНП в Харьковской области средний заработок за время вынужденного прогула.